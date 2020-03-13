Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Речь идет об ограничении в отношении тех, кого в Европе считают причастными к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.