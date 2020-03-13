Президент Бразилии стал первым главой государства с положительным тестом на коронавирус

О том, что Жаир Болсонару заражен, сообщает бразильская пресса со ссылкой на источники. Официально эта информация пока не подтверждена. Источники говорят, что сегодня станут известны результаты второго теста, которые должны окончательно подтвердить или опровергнуть информацию о наличии коронавируса у шестидесятичетырехлетнего политика. Президента Бразилии поместили под наблюдение после того, как коронавирус обнаружили у его директора по коммуникациям. Оба неделю назад были гостями резиденции президента США Дональда Трампа. Телеканал Fox News передает, что Белый дом проводит экстренное совещание в связи с сообщениями о заражении бразильского лидера. Трамп намерен объявить режим ЧС в США.
2020-03-13T18:30:00+03:00
2020-03-13T18:31:35+03:00
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18:30, 13 марта 2020
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