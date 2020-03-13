Из-за сильного ветра в Москве погиб один человек

Всего же из-за непогоды было повалено больше 200 деревьев и повреждено почти 50 машин.

Обрушившийся на Москву ветер привел к жертвам – на северо-востоке столицы дерево упало на машину, внутри которой находился мужчина, он погиб. В главке Следственного комитета сообщили о проведении доследственной проверки по факту инцидента, передает «Интерфакс». По данным ТАСС, дерево упало на двигавшийся автомобиль, и в результате водитель потерял сознание, врезался в другую машину и погиб.

Между тем число пострадавших в результате стихии достигло четырех человек, включая одного ребенка. Люди получили травмы из-за падения деревьев, забора и рекламной конструкции. По словам источников, жизням потерпевших ничего не угрожает.

В мэрии также сообщили о нанесенном непогодой ущербе – были повреждены кровли 12 зданий и также зафиксировано два случая обрыва проводов. Электроснабжение уже восстановлено, а городские службы переведены на усиленный режим работы. На Савеловском направлении из-за упавшего на провода дерева были задержаны поезда. Москвичам и гостям столицы по-прежнему рекомендуют пережидать ветер в домах, не укрываться под деревьями, избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

Из-за погодных условий власти Москвы предупреждают об осложнении ситуации на дорогах сегодня вечером.