Петербургский суд отказался восстановить на службе полицейского, которого обвиняли по делу о 8 килограммах героина

При этом свободы сотрудника МВД не лишили.

Бывший начальник отдела полиции на Финляндском вокзале Олег Ритман просил суд признать незаконным приказ об увольнении, восстановить себя на службе и взыскать с петербургской полиции деньги за время «вынужденного прогула». Экс-полицейского и его напарника обвиняли в сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов. Суд дважды возвращал уголовное дело против Ритмана в прокуратуру из-за недоработок. В тоже время по этому делу на шесть лет осудили служащего Западного военного округа Дмитрия Омельяна. Он признал вину и сотрудничал со следствием. По словам военного, он объединился с Ритманом и его напарником в преступную группу, чтобы заработать на продаже героина. Сделка не состоялась, так как Омельяна задержали.

Более уголовное дело против бывшего полицейского в суд не поступало.