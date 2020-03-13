Российские нефтяники пообещали не менять цены

Ранее они заявляли, что готовы работать и при более низкой стоимости сырья.

Все нефтяные компании подтвердили, что готовы обеспечивать поставки и производство топлива на нефтеперерабатывающих заводах за те же деньги, что и раньше. Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак. Он добавил, что вчера на встрече с представителями индустрии они обсуждали планы по увеличению добычи нефти на двести тысяч баррелей в сутки, то есть до того уровня, который соблюдался до сделки ОПЕК+. Агентство «Интерфакс» тем временем сообщает, что в рамках вчерашней встречи собравшиеся вариант возвращения к этому соглашению в принципе не обсуждали.

Ранее сайт РБК сообщал, что после этого совещания представители нефтяных компаний заявляли, что готовы к еще более низким ценам. По их словам, запаса прочности достаточно, чтобы функционировать при восьми-десяти долларах за баррель.

Цены на нефть упали сразу на тридцать процентов в прошлую пятницу, после того Россия не договорилась с Саудовской Аравией и вышла из сделки ОПЕК +. Сейчас почти все участники этого договора намерены наращивать добычу, чтобы побороться за долю на рынке.

Сегодня баррель марки Brent вырос почти на два процента и сейчас за него дают тридцать четыре доллара.