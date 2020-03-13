Рубль сегодня укрепляется к доллару и евро после нескольких дней падения из-за нефти. Сегодня происходит коррекция, — рассказал «Эху» профессор департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов.

Нефть на этой неделе упала более чем на 20% после того, как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи с апреля.

Саудовская Аравия, возможно, ведет целенаправленную атаку на Россию. Такое мнение в эфире «Эха» высказал партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. По его словам, Россия недооценила потенциал своих конкурентов на нефтяном рынке.