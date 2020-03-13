Z Архив новостей новости
5 14 6 1998
Эксклюзив Эха 18:21, 13 марта 2020

Оппозиция собирается провести в Москве митинг против поправок и обнуления сроков, несмотря на отказ мэрии

Участники кампании «НЕТ!» против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина намерены провести митинг в центре Москвы, несмотря на повторный отказ мэрии в согласовании акции. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей, муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина.

«Сегодня мэрия ответила отказом на наше новое уведомление о митинге против обнуления президентских сроков Путина. Они считают, что даже наша заявка на 4900 человек нарушает карантинные правила, хотя запрет вводится только для тех мероприятий, где число участников превышает 5000 человек», — рассказала она.

С точки зрения Ю.Галяминой, «если в Москве сейчас эпидемия, надо отменять не только митинги, но и само голосование 22 апреля». «Но раз власти этого не делают, значит, мы имеем право выходить, куда хотим. Лично я приду 22 марта в 14.00 в Новопушкинский сквер, потому что считаю происходящее в России узурпацией власти и переворотом», — заключила она.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Память идиотов Путин, может и против культа, но на каждый роток не накинешь, так сказать, платок. Безудержные потоки из уст Володина не заткнешь, Терешкову с трибуны не сгонишь. А через четыре года заголосят уже все…

5 41 6 5283 17:50
Kполитика, власть, общество, мнения, путин
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

На выборах народ поддержит Владимира Путина Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию РОССИИ. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим Национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России!..

5 90 6 12431 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

+ «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких….

5 72 6 10018 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…

5 132 6 18588 07.03
Kобщество, сша, рф, бизнес, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Сильный Президент – сильная Россия Почему я за возможность для действующего Президента выставить кандидатуру на новых выборах…

5 110 6 16218 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

Роснефть выразила готовность выдержать демпинг, организованный Саудовской Аравией Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» назвал действия Эр-Рияда шантажом и сказал, что королевство гораздо больше зависит от нефтяных доходов, чем Россия…

5 58 6 8709
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сравнение с Гитлером всегда получается в пользу Сталина Сталин обречен был победить Гитлера, потому что за Сталиным было будущее. За Сталиным была идеология, менее архаичная. Советские люди, воюя, защищали не только свой дом, не только свои семьи…

5 116 6 17490 10.03
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Воспринимайте Путина как русского де Голля Главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории…

5 72 6 11082 11.03
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Проблема медицины А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации — это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься…

5 69 6 13516 06.03
Kмедицина, здравоохранение, общество, мнения
Блоги

+ «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер…

5 264 6 42515 10.03
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней…

5 63 6 10691 09:44
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, бизнес, государство, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не наш Нулевой Крутили-крутили наперстками перед глазами публики, но все же не удалось – поймали за рукав…

5 35 6 6146 16:57
Kполитика, власть, общество, мнения
Интервью Условно ваш

Виталий Милонов Егор Жуков гости: Виталий Милонов, Егор Жуков

Е.Жуков: Либо я сошел с ума, либо пять минут назад Виталий Милонов говорил, что нельзя у народа спрашивать.
В.Милонов: Нет, это либералы так считают.
Е.Жуков: А, это либералы так считают. Я вас понял…

5 213 6 38297 11.03
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kполитика, власть, государство, путин, демография, видео
Новости

Фондовый рынок США закрылся крупнейшим падением почти за 35 лет Этим утром новый обвал на азиатских рынках…

5 32 6 5837
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мы – гражданское общество Не будет ли участие в этом «голосовании» в любой форме, его легитимацией? Конечно, нет!..

5 151 6 28730 11.03
Новости

Пекин заподозрил американских военных в занесении коронавируса на территорию КНР Об этом сказал официальный представитель МИД, комментируя доклад Центра по предупреждению и контроля заболеваний, в котором говорилось о смерти военнослужащих из США предположительно от нового вируса…

5 47 6 9027

Популярное за неделю

Новости

Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой Об этом сообщает газета «Собеседник»...

5 50 6 71489
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если бы не экономили на постановке, Володин бы ткнул палец в магнитолу — и должна был раздаться заводная мелодия «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе…

5 55 6 137764 11.03
#слушать 48:59 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Проголосуете ли вы за поправки в Конституцию, если там гарантируют лечение за госсчет больных редкими болезнями детей?
5 86 6 19589 08.03
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Сейчас Путин снова начнет рассказывать сказки для глупых Сограждане, вы еще хотите поддерживать путинские поправки к Конституции, и самого Путина, которому так нравится быть президентом, и который никуда не собирается уходить?..

5 100 6 341206 09.03
Kполитика, общество, конституция, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Владимир Путин умножил себя на ноль Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля – это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Всё стало просто, понятно, открыто и откровенно…

5 169 6 208907 10.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, права, государство, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8371764
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4406562

Сегодня в эфире