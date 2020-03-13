Оппозиция собирается провести в Москве митинг против поправок и обнуления сроков, несмотря на отказ мэрии

Участники кампании «НЕТ!» против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина намерены провести митинг в центре Москвы, несмотря на повторный отказ мэрии в согласовании акции. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей, муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина.

«Сегодня мэрия ответила отказом на наше новое уведомление о митинге против обнуления президентских сроков Путина. Они считают, что даже наша заявка на 4900 человек нарушает карантинные правила, хотя запрет вводится только для тех мероприятий, где число участников превышает 5000 человек», — рассказала она.

С точки зрения Ю.Галяминой, «если в Москве сейчас эпидемия, надо отменять не только митинги, но и само голосование 22 апреля». «Но раз власти этого не делают, значит, мы имеем право выходить, куда хотим. Лично я приду 22 марта в 14.00 в Новопушкинский сквер, потому что считаю происходящее в России узурпацией власти и переворотом», — заключила она.