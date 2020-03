Инопресса: Продление правления Путина даже через изменение Конституции не сулит России ничего хорошего

«Продление правления Владимира Путина даже через изменение Конституции не сулит России ничего хорошего», — таков основной посыл публикаций в зарубежной прессе.

Зарубежные издания в основном иронизируют, шутят и придумывают новые эпитеты для Владимира Путина. Американская The New York Times называет Путина «Новым императором», полагает, что страна стала «квазимонархией», а то, что происходит с изменением конституции — «жестко срежиссированный пьесой политического театра». Румынская Ziare, наоборот, предпочла определение «Всесильный вождь» и утверждает, что он «прочно держится в седле», так как «купается в народной любви». При этом, якобы, «Никакой опасности дворцового переворота в Кремле нет».«Преемником Путина стал сам Путин», — шутит французская газета Думы Le Monde, которая уверена, что Россия превратилась в режим, основанный на коррупции, конформизме и нефтяных доходах. И если Путин «будет коронован с помощью странного плебисцита» в апреле, то он станет одним из наиболее долго правящих лидеров в истории послереволюционнной России. «Путин бесстыдно пытается сделать себя пожизненным президентом!», — восклицает The Washington Post. Ей вторит австрийская Der Standard: «российский президент абсолютно беззастенчиво удовлетворяет свою жажду власти»; издание называет происходящее в стране «изнасилованием конституции»: «То, как бесцеремонно действует Кремль, удивляет. Хотя, ничего нового в этом нет — ровно так же вёл себя Александр Лукашенко; но теперь у него появился достойный соперник из Москвы». Швейцарская Neue Zuercher Zeitung констатирует: «Вечное правление Путина удушает страну, которая семимильными шагами идёт к пропасти», ведь её «год за годом покидают лучшие умы», «экономика… дышит на ладан», а «внешнеполитические авантюры завели страну в глухую изоляцию». А Путин предлагает гражданам стабильность, но ведь эта стабильность «сродни той, что на кладбище в тишине».

Единственные, кто не купился на путинские посулы — это молодёжь, — полагает финская Kaleva и утверждает: «Пропаганда работает только на пожилое поколение, а молодые не верят, что могут повлиять на ситуацию, что в долгосрочной перспективе крайне вредно для страны».

То, что Владимир Путин может и не пойти на очередной срок, а всё происходящее — лишь хитроумная многоходовка, — не исключает немецкая Die Zeit. По мнению экспертов, история со снятием ограничений на его выдвижение — может быть чисто технической: чтобы не превращать Путина в «хромую утку» и успокоить элитные кланы. Но с другой стороны, это может привести к мобилизации протестного электората, который от самого Путина уже устал.