Поправки в конституцию поддержали все законодательные собрания российских регионов

Решение о соответствии изменений основному закону страны на следующей неделе вынесет Конституционный суд.

Из почти 4000 тысяч региональных депутатов против президентских инициатив по корректировке конституции высказались не более 70, подсчитало издание «Медиазона». О своем несогласии заявляли в основном коммунисты, представители «Яблока» в столичном парламенте пытались отсрочить голосование, а член этой фракции Дарья Беседина внесла 50 собственных дополнений к основному закону, предложив, к примеру, назвать Путина «направляющим солнечным лучом» и «даром России человечеству».

Поправки ожидаемо были проигнорированы, политика лишили голоса, а ее мнение и мнение ее критически настроенных единомышленников на окончательный расклад не повлияли. Все 85 законодательных собраний регионов, пускай и не единогласно, но все-таки одобрили пакет реформ, хотя достаточно было всего двух третей.

В субботу сенаторы соберутся на специальном заседании, чтобы утвердить решение регионов. Теперь пакет поправок, предусматривающая среди прочего обнуление президентских сроков, должен подписать Владимир Путин, тем самым введя в действия 3-ю статью законопроекта, где прописана процедура вступления положений в силу. После документ предстоит проверить на конституционность. Владимир Путин оперативно направит запрос в Конституционный суд, сказали сегодня в Кремле.

Решение КС и результаты всенародного голосования не внесут большей ясности относительно планов Путина после 2024 года, об этом в эфире «Эха» говорил главред сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Если у Конституционного суда не возникнет претензий к документу, последним этапом утверждения новой редакции конституции станет голосование 22 апреля. Если большинство поддержит поправки, Путин подпишет указ об официальном опубликовании обновленной Конституции.

ЦИК обещает подвести итоги голосования в течение пяти дней.