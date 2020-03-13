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18:00, 13 марта 2020

В России до 45 выросло число людей, заражённых коронавирусом

За сутки выявили ещё 11 случаев. Москва вводит всё больше ограничений в связи с распространением заболевания.

Новый случай выявления коронавируса на круизном судне, на котором по разным данным от 20 до 30 россиян. Болезнь нашли у двух человек, сообщила компания-владелец судна. Их гражданство не называется. Судно сейчас находится у острова Мартиника в Карибском море.

Новые инфицированные коронавирусом выявлены сразу в нескольких городах: больше всего в Москве — пятеро человек. Ещё трое в Петербурге, включая ребёнка, по одному в Московской, Ленинградской областях и в Пермском крае. Заболевшие недавно посещали Италию, Францию и Австрию, сообщил столичный оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с коронавирусом. Там отметили, что его впервые завезли к нам из Франции и Австрии. Один человек активно контактировал с заболевшим, добавили в штабе. В Москве уже 24 заражённых, в том числе подросток. Школа, где девочка учится, закрыта на карантин, но как уверяют в штабе не из-за коронавируса, а роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. На этом фоне главный врач больницы в Коммунарке, куда госпитализируют всех с подозрением на коронавирус, заверил «Эхо»: не эта инфекция недавно привела к смерти пожилого жителя Московского региона, он в прошлом месяце вернулся с севера Италии. Никакого инфекционного заболевания у него как уверяет Денис Проценко, не было.

Россия с этого дня ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Самолёты будут летать только в столицы этих стран и ещё несколько крупных немецких и испанских городов. Только из терминала F аэропорта Шереметьево. Это сокращение европейских рейсов на фоне коронавируса пока самое масштабное, отмечает агентство ТАСС. РЖД тем временем отменила пассажирские поезда в Прагу. Сделали это по просьбе коллег из Чехии, власти ввели в стране чрезвычайное положение. Границы закрыли на въезд иностранцев и выезд своих граждан, а также тех, у кого есть вид на жительство. В Париж и Берлин поезда пока ходят. РЖД ранее приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, КНДР и Монголией. Из-за коронавируса на удалённую работу переходит всё больше компаний. В их числе теперь Яндекс, Рамблер Групп и RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в твиттере написала, что «в ньюсрумах, аппаратных и офисах останется минимум людей. От греха подальше».

Медики выявили троих новых больных коронавирусом в Петербурге. Все они недавно вернулись из-за границы. Среди пациентов десятилетняя девочка. Для борьбы с опасной инфекцией Смольный ввёл режим повышенной готовности. Он начнётся в понедельник и продлится до конца апреля.

Под запрет в Петербурге попали массовые акции с участием больше тысячи человек. Чиновники получили право запретить акции протеста против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Оппозиционеры уже подали уведомления об акциях на площади Ленина в следующие выходные. Также приостановить работу придётся многим клубам и концертным площадкам Петербурга. В Ленобласти под запретом оказались мероприятия больше, чем на триста участников. Сегодня в регионе зарегистрирован первый больной с новым вирусом. Жительница Кудрово вернулись из Италии. Для борьбы с инфекцией медики Петербурга в каждом районе города подготовят кабинеты, в которых горожане смогут сами сдать анализы на коронавирус. Чиновники просят граждан никуда не ездить, а тех, кто вернулся из-за границы, две недели не выходить из дома. Отметим, что генконсульства Латвии, Чехии и Словакии прекратили принимать заявления на визы. Эстония закрыла порты для круизных судов, а Франция рассматривает только заявки на долгосрочный въезд. Авиаперевозчики сокращают авиасообщение с Петербургом. Авиакомпания «Победа» объявила о прекращении полётов в Словакию и Чехию и пообещала вернуть деньги пассажирам.

Петербургские оппозиционеры уверены, что митинг против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина состоится, несмотря на борьбу с коронавирусом. Такое мнение выразил депутат петербургского ЗакСобрания Максим Резник.



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