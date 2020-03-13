В результате урагана в Москве погиб человек

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он также рассказал, что есть пострадавшие, их число градоначальник не уточнил. По данным мэрии, ураган в Москве повалил более 200 деревьев, повредил почти 50 автомобилей. Чиновники рекомендуют москвичам сегодня не выпускать на прогулку детей из-за погодных условий.