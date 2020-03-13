Чехия стала первой за десятилетия страной Европы, закрывшей свои границы для свободного пересечения

В условиях пандемии коронавируса Чехия стала первой за десятилетия европейской страной, закрывшей свои границы для свободного пересечения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Сегодня правительство страны объявило, что с понедельника иностранцам будет запрещено въезжать в республику, а чешским гражданам – покидать её. В стране зафиксировано 116 случаев заболевания.

Тем временем власти Украины объявили, что через 48 часов закроют границы для иностранцев. Решение было принято после первого случая смерти от коронавируса на территории страны. Граждане других государств не смогут попасть на Украину в течение как минимум двух недель. При этом украинцам, которые находятся за рубежом, позволят вернуться домой, пообещал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.