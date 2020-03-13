В Москве обнаружили коронавирус у ученицы одной из школ

Об этом сообщает оперативный штаб. Номер учебного заведения не приводится. Агентство «Интерфакс» пишет, что девочка-подросток посещала школу 2 и 3 марта, затем находилась дома. С 10 марта на карантин закрыли её класс, сейчас полностью закрыто здание. Всего за последние сутки число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось до 24 человек, в целом по России — до 45.