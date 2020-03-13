В Москве обнаружили коронавирус у ученицы одной из школ

Об этом сообщает оперативный штаб. Номер учебного заведения не приводится. Агентство «Интерфакс» пишет, что девочка-подросток посещала школу 2 и 3 марта, затем находилась дома. С 10 марта на карантин закрыли её класс, сейчас полностью закрыто здание. Всего за последние сутки число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось до 24 человек, в целом по России — до 45.
2020-03-13T17:30:00+03:00
2020-03-13T17:32:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605160-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 13 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Проблема медицины А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации — это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься…