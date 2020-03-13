Владимир Путин объяснил высокие зарплаты руководителей госкомпаний необходимостью нанимать иностранных специалистов. В интервью агентству ТАСС глава государства сказал, что ему лично это не нравится.

Президент сказал, что аналогичная ситуация сложилась с летчиками гражданской авиации, когда российские компании были вынуждены брать на работу зарубежных пилотов. Летчикам повысили зарплату, увеличив ее до европейских и американских стандартов. С тех пор, как сказал Путин, военные летчики с удовольствием занимают кресло вторых пилотов, так как в армии зарплаты меньше, чем в гражданской авиации.