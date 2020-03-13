Тверской госуниверситет принуждает студентов участвовать в проекте «Волонтёры Конституции»

Об этом известно от самих учащихся, но в администрации вуза этого не признают.

Преподаватели университета сказали студентам, что если они откажутся от участия в волонтёрском движении, то у них будут проблемы со сдачей диплома, — пишет интернет-издание «МБХ медиа». Об этом на условиях анонимности ему рассказал один из студентов. Он добавил, что такие угрозы поступали всем курсам, а тем людям, которые соглашаются участвовать в «Волонтёрах Конституции», обещали лучшее отношение и дополнительные баллы.

Журналист Владимир Федулов, который первым узнал об этой ситуации, утверждает, что всё это происходит по распоряжению декана юридического факультета, но в администрации вуза сказали, что такого документа не существует.

На сайте «Волонтёров Конституции» отмечается, что его участники должны рассказывать о предстоящих изменениях в Основном законе страны, помогать маломобильным людям непосредственно в день голосования и вовлекать россиян «в добрые дела». Этот проект организовала Ассоциация волонтёрских центров по заказу Центризбиркома.

Тем временем в Кемеровской области для школьников объявили конкурс под названием «Поправки в Конституцию – наше будущее». Отец одной из учащихся Вячеслав Чернов написал у себя в «Фейсбуке», что за отказ от участия преподаватели угрожают ставить двойки.