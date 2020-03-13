Столичные власти рекомендовали не отпускать детей на прогулку из-за ураганного ветра

Рекомендации распространила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. В результате урагана в Москве погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Ураган повалил более двухсот деревьев, повредил почти пятьдесят автомобилей. Повреждены крыши двенадцати зданий. Есть случаи обрыва электропроводов. На Савеловском направлении Московской железной дороги нарушено движение поездов. Электрички и поезда Московского центрального диаметра следуют с увеличенными интервалами.