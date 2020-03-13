Столичные власти рекомендовали не отпускать детей на прогулку из-за ураганного ветра

Рекомендации распространила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. В результате урагана в Москве погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Ураган повалил более двухсот деревьев, повредил почти пятьдесят автомобилей. Повреждены крыши двенадцати зданий. Есть случаи обрыва электропроводов. На Савеловском направлении Московской железной дороги нарушено движение поездов. Электрички и поезда Московского центрального диаметра следуют с увеличенными интервалами.
2020-03-13T17:03:00+03:00
2020-03-13T17:03:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605138-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:03, 13 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Проблема медицины А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации — это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься…