На Украине зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции. В Житомирской области скончалась семидесятиоднолетняя пациентка, которую госпитализировали накануне. Об этом сообщает украинский Минздрав. После известия о первом смертельном случае, Украина решила закрыть въезд для иностранцев. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Со вчерашнего дня на Украине закрыты все образовательные учреждения, развлекательные центры. Введен запрет на проведение массовых мероприятий. По официальным данным, в стране выявлено три случая заражения.