В России обнаружили коронавирус еще у одиннадцати человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Один из пациентов заразился при контакте с ранее заболевшим, и это первый в России подтвержденный случай локальной передачи коронавируса.

Что же касается остальных заболевших, в последние две недели они посещали Италию, Францию или Австрию. Новые случаи зарегистрированы в Москве и в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и в Пермском крае.

Также оперативный штаб уточнил, что в числе заболевших за последние сутки есть девочка-подросток. Второго и третьего марта она посещала школу. Сейчас ребенок в инфекционной больнице получает необходимое лечение, — пишет со ссылкой на штаб агентство ТАСС.