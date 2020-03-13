Один из заразившихся в Москве — подросток

Одним из новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве оказалась девочка-подросток. Об этом журналистам в пятницу сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. «Один из заболевших — подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу», — цитирует сообщение штаба ТАСС.