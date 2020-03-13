В Тверском университете студентам пригрозили отказом в защите диплома, если они не запишутся в «Волонтеры Конституции»

В Тверском государственном университете студентам пригрозили отказом в защите диплома, если они не запишутся в «Волонтеры Конституции». Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Согласно этим данным, записавшимся в волонтеры студентам юридического факультета обещали дополнительные баллы и лучшее отношение. В деканате факультета уверяют, что такого распоряжения не издавалось. На сайте юрфака есть сообщение о наборе в «Волонтеры Конституции». Там говорится, что желающие могут присоединиться к информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в основной закон страны.
2020-03-13T16:33:00+03:00
2020-03-13T16:34:02+03:00
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16:33, 13 марта 2020
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