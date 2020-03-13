Один человек погиб во время урагана в Москве, есть пострадавшие

Об этом написал в Твиттере мэр Сергей Собянин. Он принес соболезнования семье погибшего, попросил москвичей быть осторожнее и не выходить на улицу без веского повода. Собянин добавил, что все городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Тем временем, Московская железная дорога сообщает о задержке поездов на Савеловском направлении из-за упавшего на провода дерева. Электрички и поезда Московского центрального диаметра следуют с увеличенными интервалами.