Столичные власти, сославшись на коронавирус, отказались согласовать еще один митинг против обнуления сроков

Столичные власти, сославшись на коронавирус, отказались согласовать еще один митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Отклонена заявка участников кампании под названием «Нет». Об этом «МБХ медиа» рассказал координатор движения Андрей Пивоваров. Он напомнил, что в уведомлении говорилось о планах провести митинг 22 марта в Новопушкинском сквере с участием четырех тысяч девятисот человек. Подавая заявку, организаторы говорили, что вынужденно сократили число участников в заявке, чтобы не попасть под запрет столичных властей. Из-за распространения коронавируса мэр Сергей Собянин, напомню, запретил мероприятия численностью более пяти тысяч человек.
2020-03-13T16:31:00+03:00
2020-03-13T16:32:37+03:00
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16:31, 13 марта 2020
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