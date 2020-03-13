Украина из-за распространения коронавируса закрывает свои границы для иностранцев. Меры вводятся на две недели. Они начнут действовать через сорок восемь часов. Об этом объявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Он добавил, что через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будут приняты дальнейшие решения. Данилов также попросил украинцев по возможности ограничить выезды за границу. Он подчеркнул, что все украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться домой, но те, кто приедет из стран с большим числом заразившихся коронавирусом, будут отправлены на карантин.