В России 11 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, общее число пациентов с этим диагнозом в стране увеличилось до сорока пяти. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки пять человек заболели в Москве, трое – в Петербурге, по одному в Московской области, Ленинградской области и Пермском крае. Все одиннадцать человек последние две недели посещали либо Италию, либо Францию, либо Австрию, — подчеркивает оперативный штаб.