В России 11 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, общее число пациентов с этим диагнозом в стране увеличилось до сорока пяти. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки пять человек заболели в Москве, трое – в Петербурге, по одному в Московской области, Ленинградской области и Пермском крае. Все одиннадцать человек последние две недели посещали либо Италию, либо Францию, либо Австрию, — подчеркивает оперативный штаб.
2020-03-13T16:30:00+03:00
2020-03-13T16:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 13 марта 2020
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