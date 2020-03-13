Один человек погиб, трое пострадали и госпитализированы в результате сильного ветра в Москве, — утверждает информированный источник «Интерфакса». По его данным, в городе повалено почти 100 деревьев. Основной удар стихии пришелся на восток, северо-восток и юго-восток города. Порывы ветра в черте Москвы достигали 24 метров в секунду. По предварительной информации, в город повреждено почти 20 автомобилей, сорвано несколько кровель, пострадали рекламные и другие конструкции.
2020-03-13T16:05:00+03:00
2020-03-13T16:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 13 марта 2020
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