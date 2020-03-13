Смольный ввёл режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса

Такое же постановление готовит и правительство Ленобласти.

В первую очередь постановление Смольного запрещает все массовые мероприятия, в которых принимают участие больше тысячи человек. Таким образом в ближайшее время многие клубы и концертные площадки города должны будут приостановить работу. Под угрозой оказываются и митинги против поправок в конституцию. Оппозиционеры уже подали заявки на акции. Организации здравоохранения проверят технику и палаты, а также подготовят медкабинеты для горожан, которые захотят сдать анализы на коронавирус. Остальные меры сводятся к рекомендациям. Чиновники просят граждан никуда не ездить и не появляться в общественных местах без необходимости. А тех, кто вернулся из-за границы, две недели не выходить из дома. Работодателям советуют организовать дистанционный труд, транспортным и торговым организациям — чаще дезинфицировать помещения, а образовательным учреждениям следить за здоровьем учеников. Повышенная готовность в Петербурге начнёт действовать в понедельник. Власти Ленобласти ввели схожие ограничения. Однако в 47-м регионе под запрет попали массовые мероприятия больше, чем на 300 человек.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что не намерен вводить ограничения числа участников по московскому образцу. Напомним, в Москве запрет начинается от пяти тысяч участников.

Сегодня стало известно о том, что медики подтвердили первый случай коронавируса у жителя Ленинградской области.