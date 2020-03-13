В Санкт-Петербурге потеряли вице-губернатора Максима Соколова

По некоторым данным, чиновника нет на месте уже несколько недель. В этой связи депутат питерского заксобрания Максим Резник просит проверить, посещал ли вице-губернатор Италию, — сообщает Znak.com. В пресс-службе вице-губернатора утверждают, что Соколов в отпуске до 16 марта, о странах, которые он посещал, в пресс-службе говорить отказались, сославшись на то, что это личная информация. В Петербурге 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. У двоих приехавших из Италии диагноз подтвердился. Кроме того, один человек с коронавирусом госпитализирован в Ленинградской области.