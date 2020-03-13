Z Архив новостей новости
5 10 6 5179
16:03, 13 марта 2020

В Санкт-Петербурге потеряли вице-губернатора Максима Соколова

По некоторым данным, чиновника нет на месте уже несколько недель. В этой связи депутат питерского заксобрания Максим Резник просит проверить, посещал ли вице-губернатор Италию, — сообщает Znak.com. В пресс-службе вице-губернатора утверждают, что Соколов в отпуске до 16 марта, о странах, которые он посещал, в пресс-службе говорить отказались, сославшись на то, что это личная информация. В Петербурге 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. У двоих приехавших из Италии диагноз подтвердился. Кроме того, один человек с коронавирусом госпитализирован в Ленинградской области.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Роснефть выразила готовность выдержать демпинг, организованный Саудовской Аравией Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» назвал действия Эр-Рияда шантажом и сказал, что королевство гораздо больше зависит от нефтяных доходов, чем Россия…

5 55 6 6708
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

На выборах народ поддержит Владимира Путина Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию РОССИИ. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим Национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России!..

5 86 6 11797 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

+ «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких….

5 72 6 9908 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, политика, события
Блоги

Олег Тиньков: У меня диагностирована острая форма лейкемии Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни…

5 120 6 47580 06.03
Kсуды, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…

5 132 6 18496 07.03
Kобщество, сша, рф, бизнес, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Сильный Президент – сильная Россия Почему я за возможность для действующего Президента выставить кандидатуру на новых выборах…

5 110 6 16175 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сравнение с Гитлером всегда получается в пользу Сталина Сталин обречен был победить Гитлера, потому что за Сталиным было будущее. За Сталиным была идеология, менее архаичная. Советские люди, воюя, защищали не только свой дом, не только свои семьи…

5 116 6 17267 10.03
Новости

Пекин заподозрил американских военных в занесении коронавируса на территорию КНР Об этом сказал официальный представитель МИД, комментируя доклад Центра по предупреждению и контроля заболеваний, в котором говорилось о смерти военнослужащих из США предположительно от нового вируса…

5 59 6 8740
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Проблема медицины А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации — это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься…

5 69 6 13504 06.03
Kмедицина, здравоохранение, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Воспринимайте Путина как русского де Голля Главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории…

5 70 6 11020 11.03
Блоги

+ Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней…

5 53 6 8420 09:44
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, бизнес, государство, видео, мнения
Блоги

+ «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер…

5 264 6 42402 10.03
8читать ;смотреть
Новости

Депутата Беседину лишили права слова после внесения 50 предложений к постановлению о поправках в Конституцию Представитель партии «Яблоко», в частности, предложила официально называть президента Владимира Путина «Богом» и «Яркой звездой»...

5 63 6 25239
Новости

Фондовый рынок США закрылся крупнейшим падением почти за 35 лет Этим утром новый обвал на азиатских рынках…

5 33 6 5671
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Гордон: Так, как в России, у нас не пьют Я ездил по селам Новгородской, Псковской, Ленинградской области. С утра очень много пьяных людей, покосившиеся хаты старые, заборы жуткие. Никто не работает почти. Коров я не встретил. В Украине ситуация другая абсолютно…

5 186 6 33146 10:04
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мы – гражданское общество Не будет ли участие в этом «голосовании» в любой форме, его легитимацией? Конечно, нет!..

5 153 6 27815 11.03

Популярное за неделю

Новости

Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой Об этом сообщает газета «Собеседник»...

5 49 6 68366
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если бы не экономили на постановке, Володин бы ткнул палец в магнитолу — и должна был раздаться заводная мелодия «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе…

5 55 6 134587 11.03
#слушать 48:59 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Проголосуете ли вы за поправки в Конституцию, если там гарантируют лечение за госсчет больных редкими болезнями детей?
5 86 6 19256 08.03
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Сейчас Путин снова начнет рассказывать сказки для глупых Сограждане, вы еще хотите поддерживать путинские поправки к Конституции, и самого Путина, которому так нравится быть президентом, и который никуда не собирается уходить?..

5 99 6 340896 09.03
Kполитика, общество, конституция, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Владимир Путин умножил себя на ноль Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля – это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Всё стало просто, понятно, открыто и откровенно…

5 168 6 208741 10.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, права, государство, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8371705
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4406351

Сегодня в эфире