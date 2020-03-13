Власти Шри-Ланки уведомили Россию о прекращении оформления виз по прибытии с 14 марта, — сообщает российский МИД. Россиян просят учитывать эти ограничения при планировании поездок. Ранее на Шри-Ланке зафиксировано два случая заражения коронавирусом, один из пациентов выздоровел.