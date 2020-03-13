Власти Германии готовы пойти на беспрецедентные меры для оказания помощи компаниям, пострадавшим от коронавируса

Власти Германии готовы пойти на беспрецедентные меры для оказания помощи компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса. В частности, речь идет о предоставлении неограниченных кредитов, — объявили министр финансов Олаф Шольц и министр экономики Петер Альтмайер. Сейчас в распоряжении правительства есть около 500 миллиардов евро.