Власти Германии готовы пойти на беспрецедентные меры для оказания помощи компаниям, пострадавшим от коронавируса

Власти Германии готовы пойти на беспрецедентные меры для оказания помощи компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса. В частности, речь идет о предоставлении неограниченных кредитов, — объявили министр финансов Олаф Шольц и министр экономики Петер Альтмайер. Сейчас в распоряжении правительства есть около 500 миллиардов евро.
2020-03-13T15:30:00+03:00
2020-03-13T15:32:17+03:00
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15:30, 13 марта 2020
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