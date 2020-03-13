В России официально зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции. Эти цифры не меняются с вечера четверга, — сообщает Минздрав. Одновременно выздоровели четыре человека, они выписаны из больниц. Среди них – итальянец, студент петербургского медицинского вуза.