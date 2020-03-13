В результате сильного ветра в Москве погиб один человек

Еще трое пострадали.

Штормовой ветер в столице повалил минувшей ночью около сотни деревьев и несколько рекламных конструкций, — сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, произошло несколько случаев, когда они задевали прохожих. Пострадавшие сейчас госпитализированы и находятся под присмотром врачей.

Также источники агентства утверждают, что в городе повреждены около двадцати автомобилей и сорваны несколько кровель. Самая тяжелая ситуация наблюдалась на северо-востоке и юго-востоке Москвы, где порывы ветра достигали двадцати четырёх метров в секунду.

Тем временем оранжевый уровень опасности, который допускает вероятность возникновения стихийных бедствий, до сих пор не отменён, и в ближайшие часы возможность порывов сильного ветра сохраняется. В связи с этим МЧС Москвы организовало оперативный штаб. Ведомство просит горожан обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, а также не укрываться за деревьями.

Шквальный ветер минувшей ночью прошел и в целом ряде регионов центральной России. В итоге он нарушил энергоснабжение в нескольких районах Тверской области, где специалисты сейчас пытаются его восстановить.