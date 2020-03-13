В Петербурге и Ленинградской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

В частности, запрещено проводить массовые мероприятия в Петербурге численностью более тысячи человек, а в области – более трехсот человек.

Режим повышенной готовности в первую очередь затронет больницы и аптеки. Врачи повторят инструкции по лечению инфекционных больных и проверят работу специального медицинского оборудования. Надзорные ведомства будут контролировать цены на противовирусные препараты. Чиновники расскажут жителям о том, как защитить себя от опасных инфекций и ограничат численность массовых мероприятий. Другие меры пока не могут назвать ни в Смольном, ни в правительстве Ленобласти. Чиновники пока не знают, какое количество граждан разрешат собирать организаторам. Также пока неизвестно, как будут работать школы и детские сады. Нет даже точной даты начала действия особого режима. Возможно, 47-й регион введёт его уже в воскресенье, рассказали в пресс-службе. Сейчас в Петербурге почти 130 пациентов попали в больницы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей. Всего в России медики подтвердили новую инфекцию у 34 человек.

Генконсульства Латвии, Чехии и Словакии из-за ситуации с коронавирусом прекратили принимать заявления на визы. Эстония закрыла порты для круизных судов, а Франция рассматривает только заявки на долгосрочный въезд.