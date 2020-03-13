УЕФА перенесла на неопределенный срок все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться на следующей неделе. Причина – ситуация с распространением коронавируса. Из-за переноса матчей отложена также жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Она должна была пройти в Ньоне 20-го марта. Ранее из-за коронавируса были приостановлены все пять ведущих европейских чемпионатов – первенства Италии, Испании, Франции, Германии и Англии.