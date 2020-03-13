Иностранные туристы, в том числе 20 россиян, заблокированы на круизном лайнере в Карибском море

У пяти человек на борту подозрение на коронавирус, — рассказала Интерфаксу представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, судно должно было пришвартоваться в порту Гваделупы, однако местные власти не разрешили этого сделать. Врачи прибыли на лайнер, но результаты тестов на коронавирус пока не готовы. Среди туристов россияне из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. В связи с нештатной ситуацией они не смогли вылететь домой. Круизный оператор пока не дает информации туроператорам о дальнейших планах.