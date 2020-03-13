РЖД с сегодняшнего дня отменяет поезда в Прагу по просьбе «Чешских железных дорог»

Как отмечают в компании, неиспользованные билеты можно вернуть без дополнительных сборов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно. В Чехии введено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Правительство страны запретило въезд на свою территорию иностранцам без вида на жительство.