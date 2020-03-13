Запрет на проведение массовых мероприятий введен в Петербурге из-за распространения коронавируса, — сообщает ТАСС со ссылкой на правительство города. Речь идет о мероприятиях численностью более тысячи человек. Ограничения будут действовать с 16-го марта по 30 апреля.