Почти 70 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах из-за сильного ветра, — сообщает Интерфакс. Согласно сервису «Яндекс. Расписания» больше всего рейсов задерживается в «Домодедово». В столичном регионе и шести областях Центрального округа до вечера действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 25-ти метров в секунду.