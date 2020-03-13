Почти 70 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах из-за сильного ветра, — сообщает Интерфакс. Согласно сервису «Яндекс. Расписания» больше всего рейсов задерживается в «Домодедово». В столичном регионе и шести областях Центрального округа до вечера действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 25-ти метров в секунду.
2020-03-13T14:31:00+03:00
2020-03-13T14:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 13 марта 2020
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