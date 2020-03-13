Один человек погиб, трое пострадали и госпитализированы в результате сильного ветра в Москве, — утверждает информированный источник Интерфакса. По его данным, в городе повалено почти 100 деревьев. Основной удар стихии пришелся на восток, северо-восток и юго-восток города. Порывы ветра в черте Москвы достигали 24-хметров в секунду. По предварительной информации, в город повреждено почти 20 автомобилей, сорвано несколько кровель, пострадали рекламные и другие конструкции.