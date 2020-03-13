В Москве зафиксирована первая смерть от сильного ветра, который обрушился на столицу этим утром

В городе впервые задействовали машины МЧС для оповещения жителей о штормовом ветре.

Машины экстренных служб транслируют сообщения о непогоде у многих станций метро. Выглядит это так: пожарный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками, оттуда звучит предупреждающая информация. Отмечу, что такого ноу-хау в столице ещё не было.

МЧС задействовало громкоговорители для предупреждения о сильном ветре в столице, сообщили агентству ТАСС в главке ведомства. Там уточнили, что это касается, прежде всего, всего столичных парков. Об опасности урагана предупреждают, правда, уже не первый раз на федеральном телевидении. В тексте говорится, что возможен сильный ветер, жителей столицы просят не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не ставить под ними машины. От сильного ветра этим утром погиб 45-летний уроженец Владимирской области, сообщил источник Интерфакса. Всё случилось на 1-й Мясниковской улицы на востоке столицы. Дерево от порыва ветра упало на машину. Есть и пострадавшие, их число выясняют, сообщил агентству источник в экстренных службах. В Новогиреево тоже на востоке города на девушку упала вывеска с торгового центра, москвичка получила травму. Ветер повалил больше ста деревьев в столице и области, синоптики пока ничем обрадовать не могут. По их прогнозам, сильный ветер в Московском регионе пока не стихнет.

В Москве на случай ЧП создан оперативный штаб. Быть предельно осторожными горожан попросил мэр Сергей Собянин.