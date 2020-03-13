Все региональные российские парламенты без исключения поддержали поправки в Конституцию

На это потребовалось рекордно мало времени – всего два дня. Теперь признать поправки и порядок их вступления в силу соответствующими Основному закону должен Конституционный суд.

Перед вторым чтением законопроекта в нижней палате парламента депутат Валентина Терешкова предложила внести поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему участвовать в выборах 2024-го года. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Эху Москвы», что в Кремле не опасаются такого явления как культ личности президента.

Зарубежные аналитики критикуют идею, согласно которой Путин может остаться на новый президентский срок. Западная пресса называет ее крайне опасной для будущего России.

«Преемником Путина стал сам Путин,» — пишет французская газета Думы Le Monde, которая уверена, что Россия превратилась в режим, основанный на коррупции, конформизме и нефтяных доходах. И если Путин «будет коронован с помощью странного плебисцита» 22 апреля, то он станет одним из наиболее долго правящих лидеров в истории послереволюционнной России.

Австрийская Der Standard утверждает, что российский президент удовлетворяет свою жажду власти абсолютно беззастенчивым образом и называет происходящее в стране «изнасилованием конституции». Швейцарская Neue Zuercher Zeitung констатирует: «Вечное правление Путина удушает страну, которая семимильными шагами идёт к пропасти», ведь её «год за годом покидают лучшие умы», «экономика ... дышит на ладан», а «внешнеполитические авантюры завели страну в глухую изоляцию».То, что Владимир Путин может и не пойти на очередной срок, не исключает Немецкая Die Zeit. По мнению экспертов, история со снятием ограничений на его выдвижение — может быть чисто технической: чтобы не превращать Путина в «хромую утку» и успокоить элитные кланы. Но с другой стороны, это может привести к мобилизации протестного электората, который от самого Путина уже устал.Единственные, кто не купился на путинские посулы — это молодёжь, — полагает финская Kaleva и утверждает: «Пропаганда работает только на пожилое поколение, а молодые не верят, что могут повлиять на ситуацию, что в долгосрочной перспективе крайне вредно для страны».

Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.