Фондовый рынок США накануне закрылся крупнейшим падением с 1987-го года

Это произошло на фоне распространения коронавируса.

Торги на российской и европейских биржах открылись ростом после вчерашнего обвала на рынках США. Рубль укрепляется по отношению к доллару. А цена барреля нефти также растет.

Рынки, по признанию аналитиков, переживают одну из худших недель за свою историю. Основные американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились в четверг примерно на 10%, показав самое большое снижение за почти 30 лет. Эффект от решения ФРС поддержать рынки на 1.5$ трлн. был краткосрочным. Через полчаса после объявления обвал продолжился. С похожими показателями завершались торги на британской, немецкой и общеевропейской биржах.

Региональные рынки в Азии подхватили эстафету вслед за американцами. Лучше других к концу рабочей недели смотрелся индекс шанхайской биржи. Он упал на сравнительно умеренные 3%. Издание The Bell связывает это с новостями о прохождении пика пандемии коронавируса в КНР.

Биржи в Москве, Лондоне и Франкфурте в пятницу утром открылись в плюсе. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей за единицу американской валюты. Нефть марки Brent на торгах выросла почти до 35 долларов за баррель.

Состояние 20 богатейших людей мира по итогам четверга сократилось почти на 80 миллиардов долларов. Самые состоятельные российские бизнесмены потеряли больше 15 миллиардов долларов, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на обрушение американских фондовых рынков московская биржа сегодня впервые за неделю начала расти. Улучшения связаны с отскоком, характерным для резкого падения накануне, — рассказал «Эху Москвы» профессор департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов.

Пока у рынков есть оптимизм в связи с тем, что Федеральная резервная система США объявила о готовности идти на смягчение денежно-кредитной политики, — добавил Абрамов.

Вирус, который уже ударил по международным финансовым рынкам, продолжает распространяться. В частности, он затронул представителей мирового политического истеблишмента.

Среди носителей вируса оказалась жена канадского Премьера Софи Грегуар-Трюдо. Прибегнуть к тесту она согласилась по рекомендации медиков и результат оказался положительным. В пресс-службе главы правительства Канады сообщили, что супруга Трюдо чувствует себя хорошо и выполняет все предписания врачей. Среди тех, кто может быть заражен и президент Бразилии Жаир Болсонаро. Вирус выявлен в его ближайшем окружении – у главы секретариата по связям с общественностью Фабио Вапйнгартена. Чиновник был в составе бразильской делегации, которая посетила Соединенные Штаты, а возглавлял ее сам Президент. Глава США Дональд Трамп дал званый ужин в честь Болсонаро. Визит в США, судя по всему, стал причиной заболевания коронавирусом министра внутренних дел Австралии Питера Даттона, который обратился к врачам сам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня попросил журналистов с симптомами ОРВИ не посещать мероприятия в Кремле.