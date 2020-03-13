Песков: Россия заблаговременно приняла меры по компенсации возможных негативных эффектов в экономике

Россия заблаговременно приняла меры по компенсации возможных негативных эффектов в экономике. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, будут ли корректироваться задачи нового правительства из-за коронавируса и экономической нестабильности.

«Ситуация с коронавирусом стала определенным триггером и ускорила процессы — спровоцировала их обостренное проявление. Россия, благодаря заранее принятым мерам, обладает возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По словам Д.Пескова, еще до того, как возникла ситуация с коронавирусом, существовали разные негативные прогнозы в отношении мировой экономики. «Например, была отчетливая тенденция на сокращение спроса на нефть и на нефтепродукты. Как будет дальше развиваться ситуация, будем смотреть. Задел прочности есть», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин категорически против формирования культа его личности. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Культ личности Путина – это то, с чем категорически не согласен Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина. Ему это определенно не нравится», — подчеркнул Д.Песков.