Профессор ВШЭ: Улучшения на российском фондовом и нефтяном рынках связаны с отскоком, характерным для резкого падения

Улучшения на российском фондовом и нефтяном рынках связаны с отскоком, характерным для резкого падения накануне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов.

«Мы имеем дело с обычным явлением фондового рынка — отскоком. Вчера рынки очень резко отреагировали на сообщения о пандемии коронавируса. Но на следующий день всегда следует отскок — сегодня мы его наблюдаем как на рынке акций, так и на нефтяном рынке», — пояснил эксперт.

Как добавил А.Абрамов, у рынков также есть оптимизм из-за заявления Федеральной резервной системы США о готовности идти на смягчение денежно-кредитной политики и вливание дополнительных денег в экономику.