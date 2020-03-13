Первый случай заражения коронавирусом в Китае предположительно был выявлен 17-го ноября прошлого года, — сообщает гонконгская газета South China Morning Post. Она ссылается на неопубликованные документы правительства Китая. Как отмечают источники издания, в ноябре китайские врачи регистрировали от одного до пяти новых случаев заражения каждый день, но только к концу декабря поняли, что имеют дело с новым типом коронавируса.