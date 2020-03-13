Суд в США освободил из-под стражи информатора «Викиликс» Челси Мэннинг

В следственном изоляторе она пыталась покончить с собой. Об этом сообщили адвокаты. Мэннинг отказалась давать показания против «Викиликс» и ее основателя Джулиана Ассанжа. При этом ей придется выплатить штраф 256 тысяч долларов.

В 2010-м году Брэдли Мэннинг передал «Викиликс» тысячи секретных документов о боевых действиях в Ираке и Афганистане. Его приговорили к 35-ти годам за государственную измену. После приговора Брэдли объявил о смене имени и пола. Спустя 3 года он был помилован президентом Обамой.