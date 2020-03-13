Песков: Коронавирус не повлиял на график Владимира Путина, но простуженным журналистам приходить в Кремль не нужно

Коронавирус не повлиял на график Владимира Путина, но простуженным журналистам приходить в Кремль не нужно, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и рабочую встречу с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.