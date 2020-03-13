Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с четырьмя крупнейшими странами Европы – Германией, Францией, Испанией и Италией в рамках мер по предупреждению коронавируса. Российские авиакомпании смогут выполнять полеты только в несколько городов и только из терминала F в «Шереметьево». Там уже обслуживаются рейсы из Китая, Южной Кореи и Ирана.