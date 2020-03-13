В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра

Это произошло на 1-й Мясниковской улице. Дерево упало на автомобиль, внутри находился мужчина, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что несколько человек обратились к врачам. Они получили травмы из-за упавших веток и шатких конструкций. Количество пострадавших уточняется. Всего в городе повалено более 50-ти деревьев, больше всего на юго-востоке. Повреждены 10 автомобилей.

Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.