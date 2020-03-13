Песков: Правоохранительные органы должны обратить внимание на фейковые рассылки о поправках в Конституцию

Правоохранительные органы должны обратить внимание на фейковые рассылки в мессенджерах о том, что якобы в поправках в Конституцию может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов РФ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, это угроза и информационная диверсия. Мы рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», — подчеркнул Д.Песков.