Российские власти связали разницу в зарплатах мужчин и женщин с «традиционным разделением труда»

Об этом говорится в докладе, подготовленном государственными ведомствами для ООН.

Один из пунктов доклада, составленного при участии аналитического центра при правительстве, Минэкономразвития, МИДа, Росстата и других ведомств, посвящен обеспечению гендерного равенства. Власти признают, что в этой сфере в России есть проблемы, включая разрыв в размерах зарплат между полами. Так, мужчины получают в среднем около 45 тысяч рублей – это на 13 тысяч больше, чем женщины. Одной из причин столь большой разницы авторы доклада считают «традиционное внутрисемейное разделение труда». Речь идет о функциях женщин, к которым относится рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства, пишет РБК со ссылкой на текст документа. Еще одной причина разрыва в оплате труда заключается в сегрегации – женщины чаще работают на менее оплачиваемых местах, прежде всего имеется в виду бюджетный сектор. Для решения этой проблемы авторы считают необходимым поднимать зарплаты бюджетникам.

Также в докладе говорится о недостаточном присутствии женщин в политике. Их доля в органах власти высшего уровня составляет около 18 процентов.